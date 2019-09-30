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İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Halis Akyıldız   | 30.09.2019
İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.

Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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