İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.
Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.