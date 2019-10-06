İstanbul'da metrobüs kazası
İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüsün, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
İstanbul
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Seferler normale döndü
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.