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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin açılış töreninde konuşuyor. Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıdaki bazı tekneler, zarar gördü.
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Türkiye

İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 21.05.2021
İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, bölgenin batısında yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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