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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kentin tamamına yakınında kar yağışı devam ediyor.

Emrah Gökmen,Abdülkerim Güzel,Alparslan Ermiş,Metin Tokgöz,Halis Akyıldız   | 17.01.2021
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırarak sürüyor.

Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kentin tamamına yakınında kar yağışı devam ediyor.

                    

Yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Polis ekipleri ana arter ve caddelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Beşiktaş’tan itibaren Sarıyer’e kadar olan sahil şeridinde ve İstanbul Boğazı’nda ise etkili olan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Eminönü'ndeki Yeni Cami, Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de de kar yağışı etkili oldu.

Sultanahmet Meydanı civarında az sayıda turistin gezdiği gözlendi.

Karla mücadele kapsamında da belediye araçları noktalarda bekleyerek kapanabilecek yollara karşı önlem aldı.

Silivri merkezinde kar yağışı etkili olmazken, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürürken, Aydos ormanı beyaza büründü. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Beykoz’da etkili olan kar yağışı bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar da evlerinin önüne çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı

Bu arada, Pegasus Havayolları’nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmek üzere Samsun’dan havalanan PC2797 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, kentte etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen’e iniş gerçekleştiremedi. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanına divert (yönelme) etti. 

Saat 08.45’te meydana sorunsuz iniş yapan uçak, yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 10.45’te planlanan meydan olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

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