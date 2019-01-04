İstanbul'da kar yağışı başladı

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı.

İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar bekleniyor.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.

İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Muhabir: İlyas Kaçar, İzzet Taşkıran

