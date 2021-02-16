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İstanbul'da kar yağışı aralıklı olarak sürüyor

İstanbul'da kar yağışı, aralıklı olarak devam ediyor.

Halis Akyıldız,Alparslan Ermiş,Ali Ebubekir Tokcan,Abdulkerim Güney   | 16.02.2021
İstanbul'da kar yağışı aralıklı olarak sürüyor

İstanbul

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde hafif şekilde etkili oldu.

Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de aralıklı olarak hafif kar yağışı görüldü.

Akşam iş çıkışında da trafiğin normal seyrettiği kentte, D-100 karayolunda araçlar her iki yönde rahat ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.


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