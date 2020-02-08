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İstanbul'da kar etkisini artırdı

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

İlyas Kaçar,Kaan Bozdoğan   | 08.02.2020
İstanbul'da kar etkisini artırdı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı Üsküdar'da da etkili oldu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

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