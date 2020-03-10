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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Hikmet Faruk Başer   | 10.03.2020
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul

İstanbul'da Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.

Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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