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İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 29.10.2019
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı

İstanbul

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt üyesi H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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