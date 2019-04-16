Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.81
BIST 100
95,191.67
Altın
1,286.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 152 kişi gözaltına alındı.

İlyas Kaçar,Alptekin Soykan   | 16.04.2019
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 152 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis helikopterinin de destek verdiği kent genelindeki operasyon çalışmaları devam ediyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Ağrı'da terör operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den gözaltı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den gözaltı
Adana merkezli 9 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı

Adana merkezli 9 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı