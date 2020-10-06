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İstanbul'da bir gemide 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi

Kolombiya'dan Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide gübre çuvallarının içine karıştırılmış 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hüseyin Bağış,Fatih Çağlar Demirbaş   | 06.10.2020
İstanbul'da bir gemide 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kolombiya'dan Ambarlı Limanı'na yüklü miktarda kokain maddesi getirileceği bilgisi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

Ekipler, sevkiyatın gerçekleşeceği 6 konteyneri takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı ekipleri, yükün içerisinde kokain maddesi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Y.S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların devamında suç organizasyonunun yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik 30 Eylül'de eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda örgüt liderleri Ş.Z., M.D. ile yurt dışı bağlantısını sağlayan İngiltere uyruklu A.M.'nin aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Ambarlı Limanı'ndaki konteynerlerin içerisindeki 119 ton 260 kilogram ağırlığındaki gübre çuvallarından numune aldı.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemelerde gübrenin içerisine karıştırılmış 228 kilo 438 gram kokain bulunduğu tespit edildi.

Ender rastlanan bir yöntem

Polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi, gübreye karıştırarak yurda sokmaya çalışmasının ender rastlanan bir yöntem olduğunu, alınan numunelerin incelemesinin devam ettiğini bildirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i savcılık tarafından 1'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklandı.

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