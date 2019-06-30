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İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 30.06.2019
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde, 265 ekip 628 personel ile önceden belirlenen bin adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma-gasp, cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti, cinayet, sahtecilik ve mala zarar vermenin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan aranan 110 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.


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