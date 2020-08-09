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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Metin Tokgöz   | 09.08.2020
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.



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