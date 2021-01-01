Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 01.01.2021
İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 814 bini geçti
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerinde, Çin'de durum kontrol altında
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi
Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdi

Benzer haberler

İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 2021 yılına hepimiz umutla başlayacağız

Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kurak bir yıl geçiren Trakya yeni yılı sağanakla karşılayacak

Kurak bir yıl geçiren Trakya yeni yılı sağanakla karşılayacak
FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı

FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı