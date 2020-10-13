Euro
9.32
Dolar
7.91
BIST 100
1,180.92
Altın
1,916.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

Avcılar'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 3 kişi de yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 13.10.2020
İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin'de meydana gelen sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yapılan imalathanede yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya'da kullanıma sunulan yeni Kovid-19 kaskları ilgi çekti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38 milyonu aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi

İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

Sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla İzmir'den Aydın'a sevk edilen kişi öldü

İzmir'de bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kartal'da, 3 kişinin metil alkolden zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı