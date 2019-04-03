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İstanbul'da 4 ilçede geçersiz oylar sayılıyor

YSK'nın kararı üzerine, Ataşehir, Beykoz, Şile, Ümraniye'de geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı.

Hanife Sevinç,Tansel Parlak   | 03.04.2019
İstanbul'da 4 ilçede geçersiz oylar sayılıyor

İstanbul

Yüksel Seçim Kurulu'nun (YSK) 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından İstanbul'da 4 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, YSK'nın kararı üzerine harekete geçti.

Ataşehir, Beykoz, Şile ve Ümraniye ilçe seçim kurulları geçersiz oyları saymaya başladı.

Süreç

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu'nca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karara yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmıştı.

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