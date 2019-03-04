İstanbul'da 300 bin dolarlık gasp
İstanbul'da içinde yaklaşık 300 bin dolar olan çantayı taşıyan motosikletli kurye, kendisine çarpan otomobildeki kişiler tarafından gasbedildi.
İstanbul
Beyoğlu'nda otomobille çarptıkları motosikletli kuryenin taşıdığı ve içinde yaklaşıp 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbeden şüpheliler kaçtı.
Alınan bilgiye göre, döviz bürosundan aldığı parayı bir şirkete ulaştırmak üzere yola çıkan motosikletli kuryeye, Refik Saydam Caddesi'ne geldiği sırada bir otomobil çarptı.
Çarpma sırasında motosikletinden düşerek yaralanan kurye, çarpan otomobildeki kişiler tarafından gasbedildi.
İçinde yaklaşık 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı alan şüpheliler, aynı araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye götürüldü.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.