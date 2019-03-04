Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da 300 bin dolarlık gasp

İstanbul'da içinde yaklaşık 300 bin dolar olan çantayı taşıyan motosikletli kurye, kendisine çarpan otomobildeki kişiler tarafından gasbedildi.

Uğur İslamoğlu  | 04.03.2019
İstanbul'da 300 bin dolarlık gasp

İstanbul

Beyoğlu'nda otomobille çarptıkları motosikletli kuryenin taşıdığı ve içinde yaklaşıp 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbeden şüpheliler kaçtı.

Alınan bilgiye göre, döviz bürosundan aldığı parayı bir şirkete ulaştırmak üzere yola çıkan motosikletli kuryeye, Refik Saydam Caddesi'ne geldiği sırada bir otomobil çarptı.

Çarpma sırasında motosikletinden düşerek yaralanan kurye, çarpan otomobildeki kişiler tarafından gasbedildi.

İçinde yaklaşık 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı alan şüpheliler, aynı araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı

Benzer haberler

Türkiye'deki Ukraynalılar şenlikte buluştu

Türkiye'deki Ukraynalılar şenlikte buluştu

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yıldırım'dan Adalar'da oturanlara 'ücretsiz ulaşım' müjdesi

'Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali' yapıldı

'Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali' yapıldı
'Daha güzel bir İstanbul için çalışmalar yürütüyoruz'

'Daha güzel bir İstanbul için çalışmalar yürütüyoruz'

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi