Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.06
BIST 100
85,984.29
Altın
1,286.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarda, 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Kokain ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Hüseyin Bağış   | 27.05.2019
İstanbul'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Kokain ambalajlarında Escobar detayı

Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.

Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.

Söz konusu operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı.

Giysilere emdirilmiş afyon sakızı ele geçirildi

Ayrıca ekipler, 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz

Benzer haberler

'Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz'

'Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz'

Borsa haftaya yükselişle başladı

'İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları bizi mağdur etti'

'İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak'

'İstanbul sürece sonuna kadar sahip çıkacak'
'Yabancı medya hamlesine' karşı uyarı

'Yabancı medya hamlesine' karşı uyarı

'Anadolu lezzetleri' İstanbul Havalimanı'nda

'Anadolu lezzetleri' İstanbul Havalimanı'nda