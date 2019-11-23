Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Çiğdem Alyanak   | 23.11.2019
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Öğretmenliğin, bir meslek olmaktan ziyade; bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanat olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Öğretmen, gönül insanı, eğitim gönül işidir. Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz, çok büyük sanatçılardır. Ortaya çıkardıkları sanat eseri; gelecektir, umuttur. aydınlıktır, kardeşliktir. Vatan, bayrak ve millet sevgisidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle; 'Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.'.

İlerde büyük insan olacak evlatların öğretmenlerin elinde yetiştiğini, istikbalin öğretmenlerin ellerinde büyüdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, ancak sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Başöğretmen' sıfatını kabul etmeleri vesilesiyle kutladığımız bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

82 yaşındaki öğrenci 'ilk öğretmen'ini unutmadı

82 yaşındaki öğrenci 'ilk öğretmen'ini unutmadı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı

Şehit öğretmen mezarı başında anıldı

1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor

1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor
'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı

'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı
Öğrencisine hem öğretmenlik hem annelik yapıyor

Öğrencisine hem öğretmenlik hem annelik yapıyor