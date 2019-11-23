İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.
Öğretmenliğin, bir meslek olmaktan ziyade; bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanat olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Öğretmen, gönül insanı, eğitim gönül işidir. Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz, çok büyük sanatçılardır. Ortaya çıkardıkları sanat eseri; gelecektir, umuttur. aydınlıktır, kardeşliktir. Vatan, bayrak ve millet sevgisidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle; 'Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.'.
İlerde büyük insan olacak evlatların öğretmenlerin elinde yetiştiğini, istikbalin öğretmenlerin ellerinde büyüdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, ancak sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Başöğretmen' sıfatını kabul etmeleri vesilesiyle kutladığımız bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.