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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımları arasındaki karşılaşma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

Hüseyin Bağış   | 16.04.2019
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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