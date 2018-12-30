İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul'da, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasındaki karşılaşma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

İSTANBUL

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 15.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 12.15'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Muhabir: Hüseyin Bağış