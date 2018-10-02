İstanbul polisi çocukları hayvanat bahçesine götürdü

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün ÇOGEP projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hayvanat bahçesine gezi düzenlendi.

İSTANBUL

İstanbul polisi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin çocukların gelişimlerinde faydalı olmak, onlara tabiat ve hayvan sevgisini aşılamak için Bakırköy Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'ndan 45, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'ndan 45 ve Sultanbeyli Anafartalar Ortaokulu'ndan 90 öğrenciye Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedefimiz; toplumun her kesimindeki çocuk ve gençlerimizin polis ile kaynaşmalarını sağlamak, polisin korkup kaçılacak bir konumda olmadığını göstermek, çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmelerine ve suça karışmalarına engel olmak, geleceklerini güvenle inşa etmelerine yardımcı olmaktır. Böylelikle gençlerimizin devletle bütünleşmiş sosyal sorumluluk sahibi vatandaşlar olmasıdır."

Muhabir: Safiye Gören