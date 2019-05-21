İstanbul Müftülüğünden 'çocuklara camide hoşgörü' afişi
İstanbul Müftülüğü, çocuklara camilerde daha hoşgörülü davranılması için afiş hazırladı.
İstanbul
İstanbul Müftülüğü, cemaatin çocuklara camilerde daha hoşgörülü davranması için hazırladığı çocuk görsellerinin bulunduğu, "Muhterem cemaatimiz, çocuklar camimizin küçük ve değerli konuklarıdır. Onlara sevgi ve şefkatle davranalım." yazılı afişler, camilerin girişlerine asılmaya başlandı.
Afişlerle cemaatin çocuklara sevgi ve şefkatle davranmasının sağlanması ve çocuklara mabetlerin sevdirilmesi amaçlanıyor.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki camilerin girişlerine asılan afişlerle çocukların ramazan ve bunun dışındaki zamanlarda camiyle buluşmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Çocukların hafızlarına küçük yaşlarda camilerin kazınmasının, mabetleri sevmeyi beraberinde getireceğini belirten Yılmaz, ''Bu ilerde ramazanı, camiyi güzel duygularla anmasına vesile olacak. O yüzden bizler özellikle çocukların ramazanda camiyle buluşmalarını arzu ediyoruz. Çocuklarımız belli bir yaştan sonra camiye, namaza getirilmeli. Onlar, orada büyükleriyle beraber safın içerisinde yer almalı ve onların çocukça davranışları, ufak tefek yanlışları cemaatimiz ve görevlilerimiz tarafından hoş karşılanmalıdır.'' diye konuştu.
"Onların gönül dünyasını yaralar"
Yılmaz, Hazreti Muhammed'in çocuklara karşı yaklaşımının en güzel örnek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
''Efendimizin, kendi torunlarına diğer çocuklara camilerde yaptığı o şefkat dolu davranışlar çok anlamlı ve çok önemlidir. Cemaatimizin, çocukların camilerde ufak tefek koşuşturmalarına ses çıkarmaları, kovulmalarına neden olacak kadar bir suç görüp rencide etmeleri onların gönül dünyasını yaralar. Bizim istediğimiz çocuklara görevlilerimiz ve cemaatimiz önce saflarında, sonra da gönüllerinde yer açsın, onlarla ilgilensinler. Böyle yaparsak çocukların camiden soğuk kalmalarına engel olur ve gönüllerinde bir yaralanma olmaz. Çünkü çocukluktaki travmalar çok derin izler bırakabiliyor. Böyle bir tramvaya neden olacak şeyin cemaatimizin yapmayacağına inanıyorum. Şefkatle, merhametle kucaklamak her zaman geriye dönüşü itibarıyla pozitif bir davranıştır. Camiye gelen çocuklarımıza da bunu düşünerek davranmalıyız. Hocalar ve cemaat onlara şefkat göstererek camide kollarını, gönüllerini açmalı, saflarda onlar için de yer ayırmalı. Bunun dışındaki sertlikler, kabalıklar, yanlışlar asla kar sağlamaz.''
Cemaatin büyük kısmının çocukların camiye gelmesini desteklediğini vurgulayan Yılmaz, ''Eğer camiler boş kalmasın istiyorsak, bizden sonra birileri bizim yerimizde olsun istiyorsak, bu ancak çocukların ve çocuklarımızın camide yer bulmasına ve burada güzel karşılanmasına bağlıdır.'' dedi.
"İstanbul'da 3 bin 500 camiye afiş asılıyor"
Yılmaz, cemaatin bilgilendirilmesi, çocuklara camide daha iyi davranılması için afiş hazırladıklarını anlatarak, ''Cemaatte duyarlılık oluşturmak ve çocuklara camilerde güzel davranılması için İstanbul'daki 3 bin 500 caminin her birine afişleri asmaya başladık. Cemaatimize hem sözlü hem de görsel malzemeyle çocuklarımıza sahip çıkılmasıyla ilgili mesajlar vereceğiz. Bu uygulamayı da ramazan ayında başlatıyoruz ve süreklilik sağlamasını amaçlıyoruz. Böylece çocuklarımızda ramazanın feyiz ve bereketinden yaralansınlar istedik.'' ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.