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İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Halil Demir   | 15.05.2020
İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı. 

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.

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