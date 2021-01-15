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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 15.01.2021
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul'da Başakşehir, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerin 18'inin İstanbul'da olduğu, 11'inin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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