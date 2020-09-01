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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerine bulunduğu 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Halil Demir,İbrahim Halil Aktürk   | 01.09.2020
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Istanbul

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 muvazzaf askerinde bulunduğu 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerinde bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 muvazzaf, 5 emekli, 1 istifa ederek ayrılan ve 65 ihraç edilmiş askeri personelin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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