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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Mehtap Yılmaz,Cüneyt Kemal Özkök   | 30.11.2019
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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