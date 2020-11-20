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İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilaçları yurda kaçak olarak sokmaya çalışan Özbekistanlı iki kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İzzet Taşkıran   | 20.11.2020
İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilaçları yurda kaçak olarak sokmaya çalışan Özbekistanlı iki kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timi ekipleri, salı günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen iki kadın yolcudan şüphelendi.

Takibe alınan şüphelileri, terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, bavulları "X-Ray" cihazı ile kontrolden geçirdi.

Kontrollerde "flakon" adı verilen cam şişelerde, her biri 100 miligram olan 23 ilaç bulundu.

Şişedekilerin koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin bavullarında ilacın yanı sıra 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara bulundu.

Tüm kaçak ürünlere el konulurken haklarında işlem başlatılan yolcuların koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini söyledikleri öğrenildi.




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