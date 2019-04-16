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İstanbul Havalimanı otoparkı ücretli oldu

Açılışı 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilen ve 31 Ekim'den itibaren ilk tarifeli uçuşun yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndaki ücretsiz otopark hizmeti sona erdi.

Kenan Irtak   | 16.04.2019
İstanbul Havalimanı otoparkı ücretli oldu

İstanbul

Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan'da tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti ücretli hale geldi.

Havalimanında kapalı otoparkın ücreti 1 saat için 21 TL, açık otoparkın ücreti ise 16 TL olarak belirlendi. Tarifeye göre otopark ücretleri şöyle:

"Kapalı otopark ücreti, 0-1 saat: 21 TL, 1-3 saat: 25 TL, 3-6 saat: 39,50 TL, 6-12 saat: 47 TL, 12-24 saat: 63 TL, aylık 444 TL.

Açık otopark ücreti, 0-1 saat: 16 TL, 1-3 saat: 19 TL, 3-6 saat: 29 TL, 6-12 saat: 32 TL, 12-24 saat: 44,50 TL, aylık 332 TL."

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