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İstanbul Havalimanı bayramda 1 milyon 776 bin 965 yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı, 31 Mayıs-9 Haziran'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladı.

İzzet Taşkıran   | 11.06.2019
İstanbul Havalimanı bayramda 1 milyon 776 bin 965 yolcu ağırladı

İstanbul

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 31 Mayıs-9 Haziran'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladıklarını bildirdi.

Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş sayılarını duyurdu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 6 bin 121'i gelen, 6 bin 83'ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721'i gelen, 878 bin 244'ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.

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