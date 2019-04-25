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İstanbul emniyetinde atamalar

İstanbul'da iki şube ve bir ilçe emniyet müdürlüğüne atama yapıldı.

Halil Demir   | 25.04.2019
İstanbul emniyetinde atamalar

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki iki şube ve bir ilçe emniyet müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Koordinasyon Şube Müdürü Hüseyin Selman, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Beyhan Gürbüz ise Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ayrıca, Koordinasyon Şube Müdür Yardımcısı Ömer Katipoğlu, Koordinasyon Şube Müdür Vekili oldu.

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