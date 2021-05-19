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İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Halil Demir   | 19.05.2021
İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik operasyon

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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