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İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Alptekin Soykan   | 24.05.2019
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor

İstanbul

Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. 

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

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