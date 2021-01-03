Euro
9.15
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.

Yalçın Çelen   | 03.01.2021
Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Isparta

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde, sokak ve çocuk parklarındaki sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlıca müdahale eden ekipler, kuşlar için de kentteki bazı noktalara su ve yem bıraktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KKTC'de son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Yunanistan'da da tespit edildi
Çin'de Kovid-19 aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Isparta'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Iğdır'da öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Türk Kızılay kısıtlamada kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay kısıtlamada kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmadı
Engelli genç kısıtlama günlerinde sokakları dolaşarak 'can dostlarını' besliyor

Engelli genç kısıtlama günlerinde sokakları dolaşarak 'can dostlarını' besliyor
İzmir'de yakınına 'maske' uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

İzmir'de yakınına 'maske' uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı