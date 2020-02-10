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Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangındaki ihmal iddialarına soruşturma

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında üç kardeşin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddia edilen itfaiye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Yalçın Çelen,Yılmaz Uysal   | 10.02.2020
Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangındaki ihmal iddialarına soruşturma

Isparta

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı basında ve sosyal medyada yer alan "yangına müdahale eden Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine geç geldiği, merdiveninin ve yeterli miktarda suyunun bulunmadığı" yönündeki iddialar üzerine ilgililer hakkında soruşturma yapılmasına karar verdi. 

Anne Cemile Altınbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyeyi yangında hayatını kaybeden büyük kızları Hanım'ın aradığını öğrendiklerini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin geldiklerinde araçlarında merdiven ve su olmadığını öne süren Altınbaş, "Merdiven olsaydı belki yavrularım kurtulurdu. O merdivenle pencereyi kırar girerdik. Benim yavrularım öldü gitti, başkalarının yavruları ölmesin, dikkat etsinler işlerini takip etsinler." diye konuştu.

Baba Süleyman Altınbaş da yangın başladığında dışarıda olduğunu eve geldiğinde alevlerin arasında kalan çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Yangına müdahale için gelen ilk aracın park ve bahçelerde kullanılan arazöz olduğunu iddia eden Altınbaş, "İtfaiye daha önce müdahale etmiş olsaydı çocuklarımın üçü de bugün hayatta olabilirdi. Belediyenin, itfaiye erlerinin ihmali yüzünden çocuklarımı kaybetmiş durumdayım." ifadelerini kullandı.

Salur Mahallesi'nde 7 Şubat'ta bir evde çıkan yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (4) hayatını kaybetmişti.

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