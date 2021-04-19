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İSAV Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı.

Sefa Mutlu   | 19.04.2021
İSAV Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Elif Öztürk - Anadolu Ajansı

İstanbul

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Ali Özek için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Özek'in yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile akademi dünyasından kişiler katıldı.

Özek'in cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tezkiye konuşmasında şunları kaydetti:

"Ali Özek hocamız, ilmi müktesebatı noktasında bizlere çok büyük bir hazine bırakmıştır. Kitaplarıyla, okuttuğu derslerle hem de hayır hasenat noktasında hayırda yarışma noktasında kendisi hepimize örnek olmuştur. 1980 yılında fakülteye geldiğimizde ki o zaman enstitüydü. Enstitünün ilk günlerinde bu bir hatıradır. Ağabeyimle beraber başladık okula. Okulumuzun müdürüydü. Bizi çağırdı. 'Sizi iki kardeşsiniz, sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra size her ay burs vereceğim.' dedi. Bize burs vermeye başladı. Pek çok arkadaşımızdan hatıralar var kendisiyle alakalı. Gönenli Mehmet Efendi Hocamızı bu yönüyle hep anardık. Ali Özek hocamız uluslararası boyutta hayır hasenat yapan, ilmi faaliyetlere büyük destek veren bir hocamızdı. Orta Asya Türki Cumhuriyetlerde yaptıklarını herkes bilir. Yaptığı camiler, üniversite, üniversite eğitimine katkılar."

Cenaze namazının ardından memleketi Muğla'ya götürülen Özek'in cenazesi, Fethiye Doğanlar Köyü'nde toprağa verilecek.

Bir süredir hastanede tedavi gören Prof. Dr. Ali Özek, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetmişti.

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