İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla rehin alıp evdeki kasayı soyan 3 şüpheli aranıyor.
Eskişehir
Alınan bilgiye göre, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.
Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.
Soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir savcı görevlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.