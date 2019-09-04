Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.