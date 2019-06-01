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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Süleyman Tunç   | 01.06.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak bölgeye hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, kara operasyonuna katılan komandoların faaliyetlerine ilişkin bir video görüntüsü de yayınlandı.

Tam teçhizatlı bir komandonun, sarp kayalıklarda yürüdüğü anların yer aldığı görüntü, "Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolarımız, 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor." başlığıyla paylaşıldı.

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