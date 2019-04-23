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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Orhan Onur Gemici   | 23.04.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı