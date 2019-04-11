Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığınca Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.