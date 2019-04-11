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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığınca Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Muhammed Boztepe   | 11.04.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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