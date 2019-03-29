Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FOhxgAKLkj— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mart 2019
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.