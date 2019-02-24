Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Ankara
ANKARA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.
Paylaşımda, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.