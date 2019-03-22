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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

Barış Gündoğan   | 22.03.2019
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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