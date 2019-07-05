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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Barış Gündoğan   | 05.07.2019
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucunda PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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