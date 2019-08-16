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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu.

Barış Gündoğan   | 16.08.2019
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. 

Açıklamada, harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefin vurulduğu bildirildi. 

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