Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor." ifadelerine yer verildi.
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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor.https://t.co/DwDdTlYXPB pic.twitter.com/uaKBy9ow0i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021