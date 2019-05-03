Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın barınak, sığınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 03.05.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. 

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