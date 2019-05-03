Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın barınak, sığınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.