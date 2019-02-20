Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/rbUjgcKKqB — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 February 2019

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.



Muhabir: İlkay Güder