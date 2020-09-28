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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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